Petit Futé Hongrie

La Hongrie ne se résume pas qu'à sa charmante et dynamique capitale, aussi festive qu'éclectique, bien qu'elle en soit le centre à tous points de vue. Budapest est une perle danubienne, comme il y en a bien d'autres dans le pays à découvrir. Les villes de la courbe du Danube, de Szentendre à Esztergom en passant par Vác et Visegrád, sont autant d'escapades provinciales à ne pas manquer. Et il y a surtout des lacs : le Balaton, la mer intérieure hongroise, grande destination estivale qui compte encore de délicieux recoins préservés de la foule. Le lac Velence, bien plus petit que son acolyte, est sûrement encore plus agréable. Il y en a pour tous les goûts. Tous apprécieront cette douceur de vivre, dont les fameux bains - disséminés aux quatre coins du pays - et les cafés, sont l'élément clé. Partout où vous irez, il y aura également de nouveaux crus à découvrir, au même titre que des spécialités culinaires surprenantes, relevées de paprika. Il ne vous reste plus qu'à déguster !