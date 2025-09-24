Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Petit Futé Hongrie

Petit Futé

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La Hongrie ne se résume pas qu'à sa charmante et dynamique capitale, aussi festive qu'éclectique, bien qu'elle en soit le centre à tous points de vue. Budapest est une perle danubienne, comme il y en a bien d'autres dans le pays à découvrir. Les villes de la courbe du Danube, de Szentendre à Esztergom en passant par Vác et Visegrád, sont autant d'escapades provinciales à ne pas manquer. Et il y a surtout des lacs : le Balaton, la mer intérieure hongroise, grande destination estivale qui compte encore de délicieux recoins préservés de la foule. Le lac Velence, bien plus petit que son acolyte, est sûrement encore plus agréable. Il y en a pour tous les goûts. Tous apprécieront cette douceur de vivre, dont les fameux bains - disséminés aux quatre coins du pays - et les cafés, sont l'élément clé. Partout où vous irez, il y aura également de nouveaux crus à découvrir, au même titre que des spécialités culinaires surprenantes, relevées de paprika. Il ne vous reste plus qu'à déguster !

Par Petit Futé
Chez Editions Déclics

|

Auteur

Petit Futé

Editeur

Editions Déclics

Genre

Hongrie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Petit Futé Hongrie par Petit Futé

Commenter ce livre

 

Petit Futé Hongrie

Petit Futé

Paru le 01/10/2025

Editions Déclics

13,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782370578532
9782370578532
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.