Nice, Malte, l'Egypte

Jacques Ferrandez, Robert Solé, Elsa Puharré

Jacques Ferrandez renoue avec l'aventure historique dans un diptyque magnifiquement mis en couleurs à l'aquarelle, à la façon de ses Carnets d'Orient. Théodore Lascaris, un jeune Niçois issu d'une grande famille, descendant des empereurs de Byzance, quitte Nice envahie par l'armée révolutionnaire en 1792. C'est la biographie romancée d'un jeune homme insouciant, peintre et musicien, qui rejoint en 1798 la campagne d'Egypte aux côtés de Napoléon Bonaparte...

Jacques Ferrandez, Robert Solé, Elsa Puharré
Daniel Maghen

Auteur

Jacques Ferrandez, Robert Solé, Elsa Puharré

Editeur

Daniel Maghen

Genre

Historique

Nice, Malte, l'Egypte

Jacques Ferrandez

24/09/2025

162 pages

Daniel Maghen

23,00 €

9782356741912
© Notice établie par ORB
