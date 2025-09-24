Nice, Malte, l'Egypte

Jacques Ferrandez renoue avec l'aventure historique dans un diptyque magnifiquement mis en couleurs à l'aquarelle, à la façon de ses Carnets d'Orient. Théodore Lascaris, un jeune Niçois issu d'une grande famille, descendant des empereurs de Byzance, quitte Nice envahie par l'armée révolutionnaire en 1792. C'est la biographie romancée d'un jeune homme insouciant, peintre et musicien, qui rejoint en 1798 la campagne d'Egypte aux côtés de Napoléon Bonaparte...