Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Le nouvel atlas géographique du monde

Libreria Geografica

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un livre de référence pour partir à la découverte du monde ! Conçu par les plus grands spécialistes internationaux de cartographie, l'Istituto Geografico De Agostini, Libreria Geografica, et les Editions Glénat, cet atlas est l'ouvrage de référence indispensable pour tous les curieux et passionnés de cartes du monde. Grâce aux méthodes de pointe de la cartographie numérique, les cartes bénéficient d'une précision exceptionnelle. L'ouvrage rassemble 368 pages de cartes physiques et politiques ; des cartes thématiques de la France : géologie, météorologie, économie, démographie... ; un tableau d'assemblage pour faciliter la consultation des cartes par zone géographique ; une riche toponymie exploitant les noms locaux officiels ; un planisphère indiquant les fuseaux horaires terrestres ; un index répertoriant 120 000 noms de lieux ; un glossaire présentant près de 1000 termes géographiques.

Par Libreria Geografica
Chez Glénat

|

Auteur

Libreria Geografica

Editeur

Glénat

Genre

Atlas

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le nouvel atlas géographique du monde par Libreria Geografica

Commenter ce livre

 

Le nouvel atlas géographique du monde

Libreria Geografica

Paru le 24/09/2025

295 pages

Glénat

36,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344070536
9782344070536
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.