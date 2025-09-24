Le nouvel atlas géographique du monde

Un livre de référence pour partir à la découverte du monde ! Conçu par les plus grands spécialistes internationaux de cartographie, l'Istituto Geografico De Agostini, Libreria Geografica, et les Editions Glénat, cet atlas est l'ouvrage de référence indispensable pour tous les curieux et passionnés de cartes du monde. Grâce aux méthodes de pointe de la cartographie numérique, les cartes bénéficient d'une précision exceptionnelle. L'ouvrage rassemble 368 pages de cartes physiques et politiques ; des cartes thématiques de la France : géologie, météorologie, économie, démographie... ; un tableau d'assemblage pour faciliter la consultation des cartes par zone géographique ; une riche toponymie exploitant les noms locaux officiels ; un planisphère indiquant les fuseaux horaires terrestres ; un index répertoriant 120 000 noms de lieux ; un glossaire présentant près de 1000 termes géographiques.