L'éveil de votre puissance intérieure

Anthony Robbins, Marie-Josée Chrétien, Louise Drolet

Apprenez à transformer vos peurs en force, vos rêves en réalité. Anthony Robbins, le coach le plus célèbre au monde, a aidé des millions de personnes à reprendre le pouvoir sur leur vie. Dans ce livre devenu culte, il vous transmet des stratégies simples et puissantes pour créer un changement concret, durable et mesurable - en vous, et autour de vous. Pas de vaines promesses : ici, vous apprendrez à reprogrammer votre mental, maîtriser vos émotions, retrouver l'élan dans votre corps, et à reprendre la main sur vos finances. Un guide essentiel pour tous ceux qui veulent passer à l'action - et enfin devenir maîtres de leur destinée.

Par Anthony Robbins, Marie-Josée Chrétien, Louise Drolet
Chez J'ai lu

Auteur

Anthony Robbins, Marie-Josée Chrétien, Louise Drolet

Editeur

J'ai lu

Genre

Réussite personnelle

L'éveil de votre puissance intérieure

Anthony Robbins trad. Marie-Josée Chrétien, Louise Drolet

Paru le 24/09/2025

827 pages

J'ai lu

11,50 €

9782290416396
© Notice établie par ORB
