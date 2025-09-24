Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Tout le monde a besoin d'un coach

Thibaut Schepman

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A coup de pensée magique et de tests de personnalités, le coaching s'est infiltré partout : dans les formations, dans les grandes entreprises et jusqu'à nos services publics. Solution miracle ou eldorado de la manipulation mentale ? Thibaut Schepman décide de se prêter au jeu et intègre un programme vantant pouvoir l'aider à écrire un best-seller. Il part aussi à la rencontre de celles et ceux qui, par honte ou isolement, n'ont jamais partagé leur expérience désastreuse avec un coach. Extorsion, violences psychologiques comme sexuelles, dérives sectaires, la quête de la "meilleure version de soi-même" s'avère un terreau fertile pour toutes sortes d'abus. Au fil de cette enquête saisissante, il donne les clefs pour repérer les coachs peu scrupuleux et s'en protéger. En creux, il livre une réflexion salvatrice sur notre rapport au travail, et sur la face sombre de l'influence et du charisme.

Par Thibaut Schepman
Chez Stock

|

Auteur

Thibaut Schepman

Editeur

Stock

Genre

Faits de société

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tout le monde a besoin d'un coach par Thibaut Schepman

Commenter ce livre

 

Tout le monde a besoin d'un coach

Thibaut Schepman

Paru le 24/09/2025

280 pages

Stock

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782234098251
9782234098251
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.