Tout le monde a besoin d'un coach

A coup de pensée magique et de tests de personnalités, le coaching s'est infiltré partout : dans les formations, dans les grandes entreprises et jusqu'à nos services publics. Solution miracle ou eldorado de la manipulation mentale ? Thibaut Schepman décide de se prêter au jeu et intègre un programme vantant pouvoir l'aider à écrire un best-seller. Il part aussi à la rencontre de celles et ceux qui, par honte ou isolement, n'ont jamais partagé leur expérience désastreuse avec un coach. Extorsion, violences psychologiques comme sexuelles, dérives sectaires, la quête de la "meilleure version de soi-même" s'avère un terreau fertile pour toutes sortes d'abus. Au fil de cette enquête saisissante, il donne les clefs pour repérer les coachs peu scrupuleux et s'en protéger. En creux, il livre une réflexion salvatrice sur notre rapport au travail, et sur la face sombre de l'influence et du charisme.