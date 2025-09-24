Inscription
#Roman francophone

Pour l'amour

Colette

ActuaLitté
"Colette, je suis amoureuse ! - Ah ! De qui ? - D'une femme ! - Et après ? Elle est gentille ? - C'est un amour ! Elle est belle à regarder, intelligente, douce et si mesurée. - T'emballe pas, surtout ! Ne t'attache pas trop vite ! - Ca y est pourtant, Colette chérie ! Je vais vivre avec elle ! - Mais c'est très grave, sais-tu ? - Oui ! Je sais. Mais je ne la verrai pas de tout le jour. - Très bien. Rien de tel pour préserver l'amour". Lucides, subtiles et drôles, voici les plus belles pages de Colette sur cette sensation de bonheur qui nous imprègne "depuis la peau jusqu'à l'âme", et ce qu'il en advient le plus souvent...

Par Colette
Chez Payot

Auteur

Colette

Editeur

Payot

Genre

Littérature française

Pour l'amour

Colette

Paru le 24/09/2025

176 pages

Payot

10,00 €

9782228939539
