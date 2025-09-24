La manipulation est un mode d'influence sur autrui qui vise à atteindre de manière caché un objectif, souvent peu avouable. Elle se niche dans les coulisses du pouvoir depuis la nuit des temps, et elle est aussi le mode relationnel privilégié de ce que l'on appelle la perversion. Qui manipule ? Pourquoi ? Comment la manipulation est-elle utilisée pour prendre le pouvoir sur autrui ? Jusqu'où la manipulation peut-elle aller ? Dans cet ouvrage, l'auteur contextualise les recherches en psychologie clinique et sociale sur les méthodes de contrôle et de soumission et explique les liens entre manipulation, perversion, narcissisme et pouvoir. A l'aide d'exemples pratiques, d'astuces et de règles d'or, le lecteur pourra ainsi comprendre et décerner les mécanismes à l'oeuvre dans la manipulation dans tous les domaines de la vie : famille, couple, entreprise, commerce, publicité, médias, etc.