Toute la fonction achats

Ce livre couvre l'ensemble de la fonction Achats. - Savoirs : L'évolution de la fonction achats, son rôle stratégique pour l'entreprise, la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux, les impacts financiers, la notion de risque fournisseur, les changements aux niveaux éthique et juridique. - Savoir-faire : Analyser le portefeuille achats, étudier un marché amont, identifier les bons fournisseurs, réaliser un appel d'offre, travailler en coût complet, négocier, piloter la performance... - Savoir-être : Etre ouvert et créatif dans la discussion, adapter son style à la situation de négociation, adopter les réflexes du communicant pour convaincre avec intégrité, faire face aux blocages... La 4e édition de ce livre comprend : - une description du fonctionnement et de l'organisation des achats alignée sur les engagements Sociétaux pris par l'entreprise (RSE) : référence explicite aux "achats Durables et Responsables" ainsi qu'à la Charte "Relation fournisseur responsables" de la Médiation Inter-entreprises. - le savoir être des acheteurs favorisant la collaboration et la coopération, même en situation difficile ou conflictuelle. - une mise à jour des contenu liés à l'actualité : juridique, marketing, sources d'information achat, références ...