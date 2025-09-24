Inscription
#Essais

Les 5 clés pour gérer les conflits au travail

Alex Fébo

ActuaLitté
Tensions, malentendus, désaccords... Les conflits au travail sont inévitables, mais pas insurmontables. Encore faut-il savoir en comprendre les causes, désamorcer les blocages et transformer l'affrontement en dialogue constructif. Ce petit guide clair et accessible vous aide à décrypter les mécanismes des conflits, à adopter les bons réflexes et à construire des solutions gagnant-gagnant. Illustré d'exemples concrets, il offre des repères utiles pour apaiser les relations, favoriser la coopération et cultiver un climat de travail plus serein, au travail comme dans la vie quotidienne.

Par Alex Fébo
Chez Dunod

|

Auteur

Alex Fébo

Editeur

Dunod

Genre

Motivation, conflit

Les 5 clés pour gérer les conflits au travail

Alex Fébo

Paru le 15/10/2025

96 pages

Dunod

9,90 €

9782100882793
