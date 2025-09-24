Les 5 clés pour gérer les conflits au travail

Tensions, malentendus, désaccords... Les conflits au travail sont inévitables, mais pas insurmontables. Encore faut-il savoir en comprendre les causes, désamorcer les blocages et transformer l'affrontement en dialogue constructif. Ce petit guide clair et accessible vous aide à décrypter les mécanismes des conflits, à adopter les bons réflexes et à construire des solutions gagnant-gagnant. Illustré d'exemples concrets, il offre des repères utiles pour apaiser les relations, favoriser la coopération et cultiver un climat de travail plus serein, au travail comme dans la vie quotidienne.
