Les 5 clés de succès du chef de projet

Alexis Sgaros

ActuaLitté
Piloter un projet, c'est bien plus que gérer des tâches, des délais et des livrables. C'est savoir embarquer une équipe, donner du sens, gérer les imprévus et maintenir le cap dans un environnement souvent complexe Comment franchir chaque étape avec clarté et efficacité, sans négliger la dimension humaine ? Ce petit guide vous accompagne pas à pas dans la réussite de vos projets, avec une approche accessible et concrète. Il vous aide à structurer l'action, clarifier les rôles, anticiper les risques et, surtout, placer la collaboration et la communication au coeur de votre démarche.

Alexis Sgaros
Chez Dunod

Auteur

Alexis Sgaros

Editeur

Dunod

Genre

Gestion de projet

Les 5 clés de succès du chef de projet

Alexis Sgaros

Paru le 15/10/2025

96 pages

Dunod

9,90 €

9782100882786
