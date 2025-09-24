Réussir son marketing d'influence

A l'ère des réseaux sociaux, l'influence a pris une ampleur inédite dans les stratégies de communication. Qu'elle soit au service de l'image d'une marque, d'une personne ou d'une cause, l'influence est devenue un média à part entière qu'il convient de maîtriser. Etayé de nombreux témoignages de professionnels et de créateurs de contenus, de cas d'entreprises et d'outils pratiques, cet ouvrage permet aux managers, marketeurs et autoentrepreneurs de comprendre et de s'approprier les mécanismes du marketing d'influence en vue de concevoir, structurer et piloter des campagnes efficaces. La mise en lumière des différents profils de créateurs de contenus, de leurs motivations et de leurs obligations vous donne les clés pour : - choisir des partenaires selon vos objectifs (notoriété, engagement, conversion, etc.) ; - trouver la bonne forme de collaboration (partenariat ponctuel, cocréation de contenu, campagne multi-influenceurs, etc.) ; - ajuster vos outils (brief créatif, suivi et mesure des performances, etc.). Gwarlann de Kerviler est professeure permanente de marketing à l'IESEG School of Management et diplômée de l'ESSEC (MSc), Harvard Business School (MBA) et Dauphine Université (PhD). Elle est reconnue pour son expertise du marketing digital et d'influence, nourrie par ses recherches et expériences en tant que responsable de marque, en France et aux Etats-Unis.