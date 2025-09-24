Inscription
Psychiatrie et psychopathologie périnatales

Benoît Bayle

La psychopathologie périnatale prend en compte à la fois la santé mentale des parents et celle du bébé. Les remaniements psychiques propres à cette période, l'accès à la parentalité, les interactions parents-bébé et les particularités du développement du bébé en font toute la richesse et la complexité. La périnatalité est un moment-clé, où peuvent se développer diverses pathologies psychiatriques de l'adulte qui exposent l'enfant à naître ou le nouveau-né. Des psychopathologies spécifiques s'y rencontrent également, pouvant marquer le développement de l'enfant, parfois dès sa conception. Cet aide-mémoire aide à comprendre et à repérer ces différents troubles ou problématiques. AVEC : G. Apter, E. Binet, N. Boige, D. Candilis-Huisman, S. Chatroussat, J. -J. Chavagnat, L. Conversy, A. Deprez, D. De Wailly, M. Dugnat, M. Dumoulin, R. Ecochard, N. Garret-Gloanec, J. Gaugue-Finot, E. Glatigny-Dallay, M. Gomà, C. Granier-Deferre, F. Gressier, A. Guedeney, E. Josse, J. Letot, A. Llairò, R. Meva'a, S. Missonnier, D. Moyse, N. Nanzer, S. Nezelof, O. Omay, F. Palacio Espasa, J. Pawluski, A. -S. Pernel, C. Rainelli, V. Rouyer, P. Sazerat, R. Scelles, A. -L. Sutter-Dallay, A. Vallerent, L. Vitte

Par Benoît Bayle
Chez Dunod

|

Auteur

Benoît Bayle

Editeur

Dunod

Genre

Autres troubles du comportemen

Psychiatrie et psychopathologie périnatales

Benoît Bayle

Paru le 24/09/2025

560 pages

Dunod

40,00 €

9782100868360
