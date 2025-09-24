Inscription
#Essais

Les 5 clés pour réussir ses premiers pas de manager

Vincent Dicecca

ActuaLitté
Prendre un poste de manager, c'est un tournant professionnel majeur : nouvelles responsabilités, attentes multiples, équilibre à trouver entre posture, action et relation. Comment éviter les faux pas et poser dès le départ les bons jalons pour réussir ? Ce petit guide offre des repères clairs, des conseils pratiques et des exemples concrets pour démarrer sereinement sa mission. Un outil essentiel pour poser les bonnes bases, éviter les erreurs courantes et enclencher une dynamique managériale solide et durable.

Par Vincent Dicecca
Chez Dunod

|

Auteur

Vincent Dicecca

Editeur

Dunod

Genre

Management

