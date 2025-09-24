Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Systèmes informatiques

Joëlle Delacroix, Alain Cazes

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Interface indispensable entre le matériel et l'utilisateur, le système d'exploitation est un ensemble de programmes qui constitue une machine virtuelle plus facile d'emploi. Il prend en charge la gestion des ressources de la machine et le partage de celles-ci. Cet ouvrage présente tous les principes de fonctionnement des systèmes d'exploitation depuis le langage de programmation jusqu'à l'exécution binaire, en s'appuyant sur des exemples concrets de systèmes d'exploitation variés (Unix, Linux, Windows, MVS) : Fonctions, structures et principaux types de systèmes d'exploitation multiprogrammés. Chaîne de production et gestion de l'exécution des programmes. Gestion de la mémoire centrale et des systèmes de fichiers. Introduction aux réseaux et à la sécurité des systèmes. Les systèmes d'exploitation embarqués et virtualisés du type Android. Les étudiants de premier cycle en informatique, en IUT et en écoles d'ingénieur trouveront dans cet ouvrage les notions de bases expliquées et des concepts plus approfondis. Chaque chapitre est illustré de nombreux exemples et complété de QCM et d'exercices corrigés.

Par Joëlle Delacroix, Alain Cazes
Chez Dunod

|

Auteur

Joëlle Delacroix, Alain Cazes

Editeur

Dunod

Genre

Réseaux informatiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Systèmes informatiques par Joëlle Delacroix, Alain Cazes

Commenter ce livre

 

Systèmes informatiques

Joëlle Delacroix, Alain Cazes

Paru le 24/09/2025

256 pages

Dunod

25,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100860357
9782100860357
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.