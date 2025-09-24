Systèmes informatiques

Interface indispensable entre le matériel et l'utilisateur, le système d'exploitation est un ensemble de programmes qui constitue une machine virtuelle plus facile d'emploi. Il prend en charge la gestion des ressources de la machine et le partage de celles-ci. Cet ouvrage présente tous les principes de fonctionnement des systèmes d'exploitation depuis le langage de programmation jusqu'à l'exécution binaire, en s'appuyant sur des exemples concrets de systèmes d'exploitation variés (Unix, Linux, Windows, MVS) : Fonctions, structures et principaux types de systèmes d'exploitation multiprogrammés. Chaîne de production et gestion de l'exécution des programmes. Gestion de la mémoire centrale et des systèmes de fichiers. Introduction aux réseaux et à la sécurité des systèmes. Les systèmes d'exploitation embarqués et virtualisés du type Android. Les étudiants de premier cycle en informatique, en IUT et en écoles d'ingénieur trouveront dans cet ouvrage les notions de bases expliquées et des concepts plus approfondis. Chaque chapitre est illustré de nombreux exemples et complété de QCM et d'exercices corrigés.