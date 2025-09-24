Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Conversation avec Florence Aubenas

Florence Aubenas

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Parce qu'elle est née en Belgique, Florence Aubenas pose sur la France un regard singulier. Voilà pourquoi, au long de sa carrière, sa curiosité pour les Français et leur quotidien ne s'est jamais tarie. Revenant dans cette conversation sur sa rencontre avec des femmes de ménage de Ouistreham, des Gilets jaunes ou encore des aides-soignantes en grève dans un Ehpad, elle refuse de poser des mots génériques sur une réalité complexe : pour elle, pas de "France périphérique" ni de "France des invisibles", seulement des histoires chuchotées auxquelles il faut tendre l'oreille.

Par Florence Aubenas
Chez Flammarion

|

Auteur

Florence Aubenas

Editeur

Flammarion

Genre

Actualité médiatique France

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Conversation avec Florence Aubenas par Florence Aubenas

Commenter ce livre

 

Conversation avec Florence Aubenas

Florence Aubenas

Paru le 24/09/2025

80 pages

Flammarion

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080476777
9782080476777
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.