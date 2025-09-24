Berthe Weill est une figure méconnue malgré sa contribution majeure à l'avènement de l'art moderne. Au-delà de son rôle de protectrice des artistes débutants, comme Maillol, Matisse, Modigliani ou encore Picasso, se dessine la trajectoire d'une pionnière ayant trouvé dans la création de sa galerie une formidable voie d'émancipation. Le mythe de la "petite mère Weill" - comme l'avaient surnommée ses artistes - a occulté sa résistance à l'antisémitisme et à la misogynie, ainsi que la pugnacité nécessaire pour maintenir son enseigne durant près de quarante ans, brassant les découvertes sans jamais accéder à la richesse. Cet ouvrage lui rend justice en lui réattribuant sa place légitime au rang des grands marchands d'art. A travers son parcours, on découvre l'histoire des monstres sacrés du début du XX ? siècle à une époque où elle était parmi les seuls à reconnaître et défendre leur talent.