Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

L'alcool comme vous ne l'avez jamais bu

L'alchimiste Nico, Nico l'alchimiste

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A travers anecdotes, conseils pratiques et histoires surprenantes, l'auteur souhaite montrer que derrière chaque verre se cachent des siècles d'histoires, des traditions uniques et une richesse infinie de saveurs souvent mises à mal par des idées reçues bien ancrées. Mais ce n'est pas qu'une invitation au plaisir : c'est aussi une occasion de comprendre. Comprendre comment l'alcool est fabriqué, depuis la fermentation des raisins dans les caves bordelaises jusqu'à la distillation du rhum dans les Caraïbes ; comprendre comment les arômes se développent au fil du temps, enfermés dans des fûts de chêne ; comprendre enfin comment le savourer pleinement, le déguster et l'apprécier à sa juste valeur. Que vous soyez novice ou amateur éclairé, ce voyage dans le monde de l'alcool est une invitation à lever votre verre autrement, avec conscience et plaisir.

Par L'alchimiste Nico, Nico l'alchimiste
Chez Flammarion

|

Auteur

L'alchimiste Nico, Nico l'alchimiste

Editeur

Flammarion

Genre

Spiritueux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'alcool comme vous ne l'avez jamais bu par L'alchimiste Nico, Nico l'alchimiste

Commenter ce livre

 

L'alcool comme vous ne l'avez jamais bu

L'alchimiste Nico, Nico l'alchimiste

Paru le 24/09/2025

174 pages

Flammarion

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080461896
9782080461896
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.