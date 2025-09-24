L'alcool comme vous ne l'avez jamais bu

A travers anecdotes, conseils pratiques et histoires surprenantes, l'auteur souhaite montrer que derrière chaque verre se cachent des siècles d'histoires, des traditions uniques et une richesse infinie de saveurs souvent mises à mal par des idées reçues bien ancrées. Mais ce n'est pas qu'une invitation au plaisir : c'est aussi une occasion de comprendre. Comprendre comment l'alcool est fabriqué, depuis la fermentation des raisins dans les caves bordelaises jusqu'à la distillation du rhum dans les Caraïbes ; comprendre comment les arômes se développent au fil du temps, enfermés dans des fûts de chêne ; comprendre enfin comment le savourer pleinement, le déguster et l'apprécier à sa juste valeur. Que vous soyez novice ou amateur éclairé, ce voyage dans le monde de l'alcool est une invitation à lever votre verre autrement, avec conscience et plaisir.