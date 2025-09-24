Inscription
#Beaux livres

Saccage ce carnet !!!

Keri Smith

ActuaLitté
Redécouvrez l'univers créatif et déjanté de Keri Smith dans une édition collector qui allie imagination et élégance. Saccage ce carnet - Collector conserve les 224 pages pleines de défis insolites et inspirants qui ont fait son succès : un carnet à remplir, détourner, transformer... pour créer, s'amuser, imaginer et se raconter en toute liberté. Le principe ? "Détruire pour créer" . Chaque page propose une consigne à interpréter comme on le souhaite : parfois simple et ludique - remplis cette page de cercles, colorie-la entièrement, dessine de la main gauche... - parfois totalement délirante - emmène ton carnet sous la douche, mâche cette page, colle-y des mouches mortes ou balance de la peinture dessus. Un formidable terrain de jeu où l'important n'est pas de suivre les instructions à la lettre, mais d'oser s'approprier le carnet et laisser libre cours à son imagination. Et pour cette édition collector, l'expérience devient encore plus unique grâce à un design raffiné et premium : - une couverture rigideélégante et résistante, - un jaspage rougeéclatant, - un bandeau soigné, - un élastique de maintien pratique, - et une fenêtre d'ouverture intrigante qui attise la curiosité dès le premier regard. Un carnet à saccager, chérir, réinventer... et à offrir à tous ceux qui aiment l'art, la créativité et la liberté d'expression !

Par Keri Smith
Chez Larousse

|

Auteur

Keri Smith

Editeur

Larousse

Genre

Livres-jeux

Saccage ce carnet !!!

Keri Smith

Paru le 24/09/2025

224 pages

Larousse

16,99 €

ActuaLitté
9782036074873
