Mes personnages à monter en 3D Disney

Assemble tes personnages en 3D et donne vie à la magie de Disney ! - Cinq doubles pages sur cinq personnages Disney différents : Simba, le courageux lion ; Dumbo, l'adorable éléphanteau ; Shere Khan, le redoutable tigre ; Stitch, l'incontrôlable alien et Maléfique, le terrifiant dragon ! - Un livre tout-carton solide : chaque personnage est composé de 6 à 8 pièces cartonnées et imprimées recto-verso, à assembler facilement, sans outils ni colle, grâce à des indications précises. - Chaque animal monté en 3D fait jusqu'à 12 cm de haut et 16 cm de large. - Des fiches de présentation des personnages pour tout savoir sur eux et leur espèce : de l'alimentation du lion à la vision nocturne du tigre, en passant par les caractéristiques physiques du dragon ! Dès 5 ans.