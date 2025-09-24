Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Mes personnages à monter en 3D Disney

A préciser, Hachette

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Assemble tes personnages en 3D et donne vie à la magie de Disney ! - Cinq doubles pages sur cinq personnages Disney différents : Simba, le courageux lion ; Dumbo, l'adorable éléphanteau ; Shere Khan, le redoutable tigre ; Stitch, l'incontrôlable alien et Maléfique, le terrifiant dragon ! - Un livre tout-carton solide : chaque personnage est composé de 6 à 8 pièces cartonnées et imprimées recto-verso, à assembler facilement, sans outils ni colle, grâce à des indications précises. - Chaque animal monté en 3D fait jusqu'à 12 cm de haut et 16 cm de large. - Des fiches de présentation des personnages pour tout savoir sur eux et leur espèce : de l'alimentation du lion à la vision nocturne du tigre, en passant par les caractéristiques physiques du dragon ! Dès 5 ans.

Par A préciser, Hachette
Chez Hachette

|

Auteur

A préciser, Hachette

Editeur

Hachette

Genre

Livres puzzle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mes personnages à monter en 3D Disney par A préciser, Hachette

Commenter ce livre

 

Mes personnages à monter en 3D Disney

A préciser, Hachette

Paru le 08/10/2025

10 pages

Hachette

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017331612
9782017331612
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.