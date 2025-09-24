Inscription
#Album jeunesse

Coffret 2 en 12 volumes

A préciser, Marvel

ActuaLitté
Un coffret spectaculaire contenant 12 livres ! Plongez au coeur des épisodes de la série Spidey et ses amis extraordinaires ! Déployez ce grand livre-coffret et découvrez 12 histoires, de 16 pages, pour suivre les missions des jeunes Peter Parker (Spidey), Gwen Stacy (Ghost-Spider) et Miles Morales (Spin). Dès 4 ans. Contient les histoires : Mission contre Electro ; Mission contre les pirates ; Mission lance-toiles ; Mission contre Black Cat ; Mission avec Ghosty ; Mission fête surprise ; Mission pour Miles ; Mission dino désastre ; Mission Noël pour tous ; Mission avec Ant-Man ; Mission dinos à gogo ! ; Mission contre Rhino.

Par A préciser, Marvel
Chez Hachette

|

Auteur

A préciser, Marvel

Editeur

Hachette

Genre

Autres personnages

Coffret 2 en 12 volumes

A préciser, Marvel

Paru le 24/09/2025

192 pages

Hachette

14,95 €

ActuaLitté
9782017327707
© Notice établie par ORB
