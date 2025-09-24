Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! La nature semble, ici, exploser de tous côtés, des cirques verts ou du piton de la Fournaise jusqu'au lagon bleu. Mais la vraie richesse de La Réunion c'est sa population. La générosité de cette île intense est sans limite ! Dans Le Routard Réunion, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir la région à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - Des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - Des activités (apprendre le secret de la culture de la vanille ou grimper au piton des Neiges au lever du jour pour découvrir les remparts du cirque de Cilaos), des visites (respirer à pleins poumons les effluves subtils du jardin des Parfums et des Epices de Mare-Longue ou traverser les coulées volcaniques), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - Près de 30 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - Et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir La Réunion hors des sentiers battus... Merci à tous les routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.