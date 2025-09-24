Inscription
Ta boussole intérieure

Anne-Françoise Lebrun

Ouvrez ce livre, faites vos choix, et devenez l'auteur de votre histoire. Un soir, sur un coup de tête, vous prenez la route vers une destination inconnue. A votre arrivée, tout semble paisible, mais très vite, vous comprenez que ce séjour ne sera pas comme les autres : ici, chaque choix ouvre un nouveau chemin, chaque rencontre révèle une facette de vous-même. Ce livre vous propose une expérience immersive et introspective, où votre aventure se construit au fil de vos décisions. A chaque étape, vous choisissez votre voie et découvrez de nouvelles ressources. Saurez-vous suivre la boussole de votre intuition ?

Par Anne-Françoise Lebrun
Chez Hachette

|

Auteur

Anne-Françoise Lebrun

Editeur

Hachette

Genre

Pensée positive

Ta boussole intérieure

Anne-Françoise Lebrun

Paru le 15/10/2025

400 pages

Hachette

19,95 €

9782017279914
