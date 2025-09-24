Conan le barbare L'intégrale 1985-1986

Chasses aux trésors, monstres terrifiants et créatures fantastiques : Conan le Barbare repart à l'aventure, cette fois aux côtés du Capitaine Delmurio et de la séduisante Tetra. Plongez dans ces récits palpitants des années 80, où le Cimmérien affronte de nouveaux dangers ! Retrouvez des récits rares ou inédits de Conan dans ce nouveau volume de l'intégrale de Conan le Barbare, la série historique du héros cimmérien créé par Robert E. Howard.