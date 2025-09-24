Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Comics

Conan le barbare L'intégrale 1985-1986

Christopher Priest, John Buscema, Corinne Davier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Chasses aux trésors, monstres terrifiants et créatures fantastiques : Conan le Barbare repart à l'aventure, cette fois aux côtés du Capitaine Delmurio et de la séduisante Tetra. Plongez dans ces récits palpitants des années 80, où le Cimmérien affronte de nouveaux dangers ! Retrouvez des récits rares ou inédits de Conan dans ce nouveau volume de l'intégrale de Conan le Barbare, la série historique du héros cimmérien créé par Robert E. Howard.

Par Christopher Priest, John Buscema, Corinne Davier
Chez Panini comics

|

Auteur

Christopher Priest, John Buscema, Corinne Davier

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Conan le barbare L'intégrale 1985-1986 par Christopher Priest, John Buscema, Corinne Davier

Commenter ce livre

 

Conan le barbare L'intégrale 1985-1986

Christopher Priest, John Buscema trad. Corinne Davier

Paru le 24/09/2025

256 pages

Panini comics

36,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039137690
9791039137690
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.