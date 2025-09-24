Conan le barbare L'intégrale 1985-1986

Chasses aux trésors, monstres terrifiants et créatures fantastiques : Conan le Barbare repart à l'aventure, cette fois aux côtés du Capitaine Delmurio et de la séduisante Tetra. Plongez dans ces récits palpitants des années 80, où le Cimmérien affronte de nouveaux dangers ! Retrouvez des récits rares ou inédits de Conan dans ce nouveau volume de l'intégrale de Conan le Barbare, la série historique du héros cimmérien créé par Robert E. Howard.
Par
Christopher Priest, John Buscema, Corinne Davier Chez
Panini comics
Commenter ce livre