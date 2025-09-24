Échec et mort

Keera Duggan était sur le point de devenir une procureure de renom à Seattle... jusqu'à ce qu'une liaison avec son supérieur ruine sa carrière. Contrainte de retourner dans le cabinet familial au bord de la faillite, elle est prête à tout pour redorer son blason. L'affaire parfaite se présente quand Vince LaRussa, gestionnaire de patrimoine, est accusé d'avoir assassiné sa riche épouse. Peu de preuves, un divorce explosif en cours... Keera y voit l'opportunité de prouver sa valeur. Mais son adversaire au tribunal n'est autre que Miller Ambrose, son ex-amant, bien décidé à la briser. Et plus elle s'enfonce dans ce dossier, plus elle découvre un jeu bien plus vaste et bien plus dangereux qu'elle ne l'imaginait. Jusqu'où est-elle prête à aller pour gagner ?? Quand des informations choquantes bouleversent la partie, Keera est forcée de faire un choix. Son client. Sa famille. Ou elle-même ??