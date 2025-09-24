Inscription
#Polar

Échec et mort

Robert Dugoni

ActuaLitté
Keera Duggan était sur le point de devenir une procureure de renom à Seattle... jusqu'à ce qu'une liaison avec son supérieur ruine sa carrière. Contrainte de retourner dans le cabinet familial au bord de la faillite, elle est prête à tout pour redorer son blason. L'affaire parfaite se présente quand Vince LaRussa, gestionnaire de patrimoine, est accusé d'avoir assassiné sa riche épouse. Peu de preuves, un divorce explosif en cours... Keera y voit l'opportunité de prouver sa valeur. Mais son adversaire au tribunal n'est autre que Miller Ambrose, son ex-amant, bien décidé à la briser. Et plus elle s'enfonce dans ce dossier, plus elle découvre un jeu bien plus vaste et bien plus dangereux qu'elle ne l'imaginait. Jusqu'où est-elle prête à aller pour gagner ?? Quand des informations choquantes bouleversent la partie, Keera est forcée de faire un choix. Son client. Sa famille. Ou elle-même ??

Par Robert Dugoni
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

Robert Dugoni

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Thrillers

Échec et mort

Robert Dugoni

Paru le 24/09/2025

MXM Bookmark

21,99 €

9791038148055
