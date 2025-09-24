La profondeur du présent

Le but de ce livre d'entretien est de mieux faire connaître au grand public cultivé la pensée de Rémi Brague, philosophe brillant et original. Avec érudition et humour, l'auteur passe en revue les grandes étapes de la pensée occidentale : le " miracle grec " , l'Europe et la chrétienté, la religion et la civilisation islamiques, l'humanisme et ce qu'il est convenu d'appeler la modernité, les Lumières et l'individualisme, la démocratie (grecque et moderne) et la liberté, et enfin la postmodernité, le " wokisme " ... Sans compter une échappée inattendue avec Tintin, dont l'auteur est féru et qu'il connaît sur le bout des doigts. Pour chaque sujet abordé, il explique comment et avec qui il en est venu à s'y intéresser. L'occasion d'évoquer les rencontres qui l'ont marqué et qui ont influencé le cours de sa vie. Un voyage fascinant à travers la culture européenne, au sens large.