#Roman jeunesse

La grande petite aventure

Vincent Caut, Romain Pujol

C'est bientôt l'anniversaire d'Avni. Mais le célèbre Animal Vraiment Non Identifié n'est pas certain de vouloir grandir... en fait, il ne veut pas du tout grandir ! Et d'un coup, son souhait est exaucé : le voici plus petit que la plus petite des fourmis... C'est parti pour une grande aventure microscopique ! L'appréhension de grandir façon Avni Pas toujours facile de grandir, même quand on a plein de pouvoirs super rigolos. En se liant d'amitié avec une gentille chenille, Avni apprend une belle leçon : si les chenilles deviennent des papillons, ce n'est peut-être pas si terrible, finalement, de devenir grand ? Un héros à retrouver partout Magazine Toboggan , BD, romans, jeux, audio : l'animal vraiment non-identifié préféré des enfants se décline désormais sur de nombreux supports pour leur plus grand bonheur.

Par Vincent Caut, Romain Pujol
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Vincent Caut, Romain Pujol

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

La grande petite aventure

Vincent Caut, Romain Pujol

Paru le 24/09/2025

38 pages

Bayard jeunesse

5,20 €

9791036381126
