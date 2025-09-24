La grande petite aventure

C'est bientôt l'anniversaire d'Avni. Mais le célèbre Animal Vraiment Non Identifié n'est pas certain de vouloir grandir... en fait, il ne veut pas du tout grandir ! Et d'un coup, son souhait est exaucé : le voici plus petit que la plus petite des fourmis... C'est parti pour une grande aventure microscopique ! L'appréhension de grandir façon Avni Pas toujours facile de grandir, même quand on a plein de pouvoirs super rigolos. En se liant d'amitié avec une gentille chenille, Avni apprend une belle leçon : si les chenilles deviennent des papillons, ce n'est peut-être pas si terrible, finalement, de devenir grand ? Un héros à retrouver partout Magazine Toboggan , BD, romans, jeux, audio : l'animal vraiment non-identifié préféré des enfants se décline désormais sur de nombreux supports pour leur plus grand bonheur.