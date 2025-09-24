Inscription
Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

La comptine de l'automne

France Quatromme, Mylène Rigaudie

ActuaLitté
Un tout carton mélodieux et rythmé Ecrit par la conteuse France Quatromme, un récit ponctué de nombreuses onomatopées, que les petits adoreront répéter. Une approche sensible des sensations de l'automne Pour les plus petits, une première initiation aux saisons à travers une petite histoire drôle et charmante. De petits personnages animaux très rigolos sous les pinceaux de Mylène Rigaudie. Un livre tout carton original, à lire verticalement Il met en scène les habitants d'un cerisier qu'on découvre installés les uns au-dessus des autres dans une collection qui comportera 4 volumes, comme les 4 saisons.

Par France Quatromme, Mylène Rigaudie
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

France Quatromme, Mylène Rigaudie

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Tout-carton

La comptine de l'automne

France Quatromme, Mylène Rigaudie

Paru le 24/09/2025

26 pages

Bayard jeunesse

10,90 €

9791036374265
