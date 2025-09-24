La comptine de l'automne

Un tout carton mélodieux et rythmé Ecrit par la conteuse France Quatromme, un récit ponctué de nombreuses onomatopées, que les petits adoreront répéter. Une approche sensible des sensations de l'automne Pour les plus petits, une première initiation aux saisons à travers une petite histoire drôle et charmante. De petits personnages animaux très rigolos sous les pinceaux de Mylène Rigaudie. Un livre tout carton original, à lire verticalement Il met en scène les habitants d'un cerisier qu'on découvre installés les uns au-dessus des autres dans une collection qui comportera 4 volumes, comme les 4 saisons.