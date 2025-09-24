Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

L'Evangile puissance 4

René-Luc

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Qui n'a pas souhaité, un jour, se nourrir de la vie de Jésus en lisant l'intégralité des Evangiles ? Cependant, l'impression de similitude entre les textes des quatre évangélistes freine souvent le lecteur, qu'il soit nouveau croyant ou chrétien de longue date. Pour éviter ces redites, tout en conservant l'intégralité du texte - sans omission ni répétition -, le père René-Luc propose les quatre Evangiles réunis en un seul, une pratique déjà présente dans la tradition de l'Eglise. Cette version est cependant unique et actuelle, car elle utilise la nouvelle traduction liturgique. Quant à la garantie de rigueur et d'exactitude, le récit se fonde sur la mise en parallèle des quatre Evangiles du père Marie-Joseph Lagrange, grand exégète dominicain de l'école biblique de Jérusalem. Le père René-Luc propose également des commentaires personnels qui s'enracinent dans les écrits des Pères de l'Eglise, du père Lagrange et d'exégètes contemporains. Prêtre du diocèse de Montpellier, le père René-Luc a effectué son séminaire à Rome, à l'Angelicum, où il a découvert le père Marie-Joseph Lagrange. Après avoir obtenu une licence de spiritualité à l'Institut Notre-Dame-de-Vie, il exerce un ministère de prédication et de mission dans son diocèse et au-delà.

Par René-Luc
Chez Artège

|

Auteur

René-Luc

Editeur

Artège

Genre

Exégèse

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Evangile puissance 4 par René-Luc

Commenter ce livre

 

L'Evangile puissance 4

René-Luc

Paru le 24/09/2025

461 pages

Artège

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033616610
9791033616610
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.