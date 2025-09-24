L'Evangile puissance 4

Qui n'a pas souhaité, un jour, se nourrir de la vie de Jésus en lisant l'intégralité des Evangiles ? Cependant, l'impression de similitude entre les textes des quatre évangélistes freine souvent le lecteur, qu'il soit nouveau croyant ou chrétien de longue date. Pour éviter ces redites, tout en conservant l'intégralité du texte - sans omission ni répétition -, le père René-Luc propose les quatre Evangiles réunis en un seul, une pratique déjà présente dans la tradition de l'Eglise. Cette version est cependant unique et actuelle, car elle utilise la nouvelle traduction liturgique. Quant à la garantie de rigueur et d'exactitude, le récit se fonde sur la mise en parallèle des quatre Evangiles du père Marie-Joseph Lagrange, grand exégète dominicain de l'école biblique de Jérusalem. Le père René-Luc propose également des commentaires personnels qui s'enracinent dans les écrits des Pères de l'Eglise, du père Lagrange et d'exégètes contemporains. Prêtre du diocèse de Montpellier, le père René-Luc a effectué son séminaire à Rome, à l'Angelicum, où il a découvert le père Marie-Joseph Lagrange. Après avoir obtenu une licence de spiritualité à l'Institut Notre-Dame-de-Vie, il exerce un ministère de prédication et de mission dans son diocèse et au-delà.