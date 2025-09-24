Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

De l'estomac

Olivier Christin, François Zanetti

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Nous sommes devenus familiers des controverses sur les organes humains, sur le don d'organes et la transplantation, sur ce que la loi doit ou non autoriser en la matière et devenus tout aussi habitués à voir des acteurs très dissemblables s'y engager : des médecins, bien sûr, mais aussi des juristes, des politiques, des journalistes, des associations ou des Eglises, qui estiment être fondés à s'exprimer sur la transplantation, l'embryon et l'utérus, l'intestin... Ce livre retrace l'une des premières controverses de ce type, à la fois savante et politique, médicale et religieuse. Ouverte à propos de l'estomac et des mécanismes de la digestion, elle entraîne dans son sillage quelques-uns des plus grands médecins et chirurgiens du temps, des journaux savants, des Académies et des Universités et devient en l'espace de quatre ans une grande affaire européenne. On en trouvera ici les textes initiaux publiés par Philippe Hecquet (1661-1737), Raymond Vieussens (1641-1715) et Nicolas Andry de Boisregard (1658-1742), annotés et présentés."

Par Olivier Christin, François Zanetti
Chez Editions BHMS

|

Auteur

Olivier Christin, François Zanetti

Editeur

Editions BHMS

Genre

Histoire de la médecine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur De l'estomac par Olivier Christin, François Zanetti

Commenter ce livre

 

De l'estomac

Olivier Christin, François Zanetti

Paru le 24/09/2025

192 pages

Editions BHMS

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782940527601
9782940527601
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.