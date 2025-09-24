Toute la presse new-yorkaise ne parle que de ça : l'ancien maire de la ville, Frank Avellino, a été assassiné de 53 coups de couteau ! Ses filles, qui s'accusent mutuellement du meurtre, ont toutes deux été mises en examen. Les plus grands cabinets d'avocat se battent pour défendre Alexandra, femme d'affaires accomplie, tandis que la défense de Sofia, considérée comme psychiquement perturbée, est confiée à Eddie Flynn. Persuadé de l'innocence de sa cliente et touché par sa fragilité, Eddie est prêt à tout pour la tirer de ce mauvais pas. Cependant, pour la première fois de sa carrière, un doute insidieux le ronge. Et si les deux jeunes femmes étaient complices ? Et si la vérité était encore plus épouvantable que tout ce qu'il pouvait imaginer ? Dans cette affaire, il semble bien que les chances que l'une ou l'autre soit reconnue coupable sont partagées fifty-fifty ! Thriller judiciaire sous haute tension, "Fifty-fifty" marque le grand retour en France de Steve Cavanagh et de son héros emblématique, Eddie Flynn. " Un livre qui va vous retourner le cerveau ! Steve Cavanagh allie habilement sa connaissance de la loi à un sens du suspense absolument génial. Des livres aussi ingénieux ne se présentent pas si souvent. " Michael Connelly " Vous serez tenu en haleine jusqu'à la fin. " Ian Rankin " Imprévisible, audacieux et totalement convaincant. Une écriture de premier ordre. " Alex North " Steve Cavanagh a du talent à revendre. " Don Winslow " Du travail de pro, croyez-moi ! " Lee Child " Absolument incontournable. " Eva Dolan " Steve Cavanagh écrit les meilleures pitchs du métier. " Mick Herron
