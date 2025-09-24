Inscription
Fifty-Fifty

Steve Cavanagh, Manon Chevrier

Toute la presse new-yorkaise ne parle que de ça : l'ancien maire de la ville, Frank Avellino, a été assassiné de 53 coups de couteau ! Ses filles, qui s'accusent mutuellement du meurtre, ont toutes deux été mises en examen. Les plus grands cabinets d'avocat se battent pour défendre Alexandra, femme d'affaires accomplie, tandis que la ­défense de Sofia, considérée comme psychiquement perturbée, est confiée à Eddie Flynn. Persuadé de l'innocence de sa cliente et touché par sa fragilité, Eddie est prêt à tout pour la tirer de ce mauvais pas. Cependant, pour la première fois de sa carrière, un doute insidieux le ronge. Et si les deux jeunes femmes étaient complices ? Et si la vérité était encore plus épouvantable que tout ce qu'il pouvait imaginer ? Dans cette affaire, il semble bien que les chances que l'une ou l'autre soit reconnue coupable sont partagées fifty-fifty ! Thriller judiciaire sous haute tension, "Fifty-fifty" marque le grand retour en France de Steve Cavanagh et de son héros emblématique, Eddie Flynn. " Un livre qui va vous retourner le cerveau ! Steve Cavanagh allie habilement sa connaissance de la loi à un sens du suspense absolument génial. Des livres aussi ingénieux ne se présentent pas si souvent. " Michael Connelly " Vous serez tenu en haleine jusqu'à la fin. " Ian Rankin " Imprévisible, audacieux et totalement convaincant. Une écriture de premier ordre. " Alex North " Steve Cavanagh a du talent à revendre. " Don Winslow " Du travail de pro, croyez-moi ! " Lee Child " Absolument incontournable. " Eva Dolan " Steve Cavanagh écrit les meilleures pitchs du métier. " Mick Herron

Par Steve Cavanagh, Manon Chevrier
Chez H&O

Auteur

Steve Cavanagh, Manon Chevrier

Editeur

H&O

Genre

Thrillers

Fifty-Fifty

Steve Cavanagh, Manon Chevrier

Paru le 24/09/2025

420 pages

H&O

22,90 €

9782845474291
