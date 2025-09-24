L'âme fantôme

LE PREQUEL DES LOUPS DU MILLENAIRE Après un attentat meurtrier, Claire Hill, une amie de Jocelyn la guérisseuse de la meute de la côte Est, se retrouve piégée dans le corps d'une inconnue : Chloé Danes. Cette superbe jeune femme est l'opposée de Claire et, pourtant, elles vont devoir vivre ensemble et trouver une solution pour récupérer leur propre vie. C'est grâce à l'aide de leurs compagnons, Miles et Jack, et avec le soutien d'Eve, la puissante compagne de l'Alpha du Millénaire, que petit à petit le chemin vers leur libération va se dessiner. Mais c'est dans "l'autre monde" que se trouvent toutes les réponses, un monde semé d'embûches et de monstres de toutes sortes qui mettra souvent en péril leur cohésion. Ils auront tout de même l'appui de certaines divinités, et s'ils savent s'en servir correctement, le dénouement de cette aventure pourrait leur être favorable.