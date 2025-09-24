Grand atelier crochet DIY

Réalisez d'adorables amigurumis au crochet ! Créez facilement et en un rien de temps un radis, un onigiri, une pastèque et un pudding super mignons ! Toutes les techniques pour les réaliser sont expliquées étape par étape dans le livre. Tout le matériel pour réaliser 2 modèles au choix est fourni : 1 crochet, des pelotes de fil 100% coton, des yeux de sécurité et de la bourre pour donner de jolies formes : vous n'avez plus qu'à vous lancer ! 4 amigurumis trop mignons à offrir ou à garder pour soi !