Les yeux de Gaza

Un hommage bouleversant au talent et au courage de Fatma Hassona, jeune photojournaliste palestinienne assassinée par un tir ciblé de l'armée israélienne en avril 2025. Ses images, d'une rare intensité, documentent la vie à Gaza après le 7 octobre. Elles ont été réunies par Sepideh Farsi, réalisatrice du film Put Your Soul on Your Hand and Walk (sélection Cannes 25), consacré à ses échanges quasi quotidiens avec Fatma pendant un an. Soutenu par Amnesty International et Mediapart, ce livre offre un témoignage essentiel et déchirant.