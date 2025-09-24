Le Christ habite Pigalle

"Pour que le Christ habite à Pigalle" : en 1953, l'intentiondu curé est claire quand la paroisse de la Trinité achète un hôtel particulieren face du Moulin Rouge pour y créer une chapelle, dédiée à Sainte Rita, lasainte des causes désespérées. Dans un quartier où les âmes semblent parfois enerrance, ce modeste sanctuaire parisien devient rapidement un lieu depèlerinage où de nombreuses grâces sont accordées. De l'intuition à la concrétisation, découvrons icil'histoire de cette chapelle insolite et de la "mission Pigalle" , témoignagevivant de la miséricorde de Dieu et visage d'une Eglise qui se penche sur sesenfants les plus vulnérables : une expérience de proximité paropissiale vécue aux périphéries. Monique Plassard est une fidèle de la chapelle Sainte Ritadepuis 2012. De formation littéraire, elle met sa plume au service del'Evangile : vies de saints pour les enfants, biographies de fondateurs, témoignages.