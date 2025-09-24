Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

BMW

Tony Lewin, Francis Dréer, Audrey Favre, Tom Purves

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
BMW fait partie des constructeurs les plus anciens et les plus respectés au monde Fondée en 1916, la marque a toujours privilégié l'innovation technique, consolidant ainsi sa réputation mondiale de luxe, performance et design. A l'origine, ce fut comme constructeur de moteurs d'aviation que BMW se mit en quête de matériaux sophistiqués et de techniques de production novatrices pour développer des propulseurs alliant poids minimal, puissance maximale, fiabilité totale. Cette recherche d'excellence sera la marque de fabrique de BMW tout au long de son histoire et assurera le succès de la marque bavaroise. Elle donnera naissance à des modèles légendaires comme la R32 flat twin, première moto de la marque sortie en 1923, le roadster 328 dessiné par Kurt Joachimson ou encore la Neue Klasse 1961, les prestigieuses séries grand tourisme M ou la toute nouvelle i4, première berline 100% électrique de BMW. Des créations de haute technologie qui auront toutes concouru à installer BMW au sommet de l'automobile haut de gamme. Auteur spécialiste de la marque bavaroise, Tony Lewin retrace ici toute l'histoire du constructeur, chronologiquement, depuis les premières productions jusqu'aux modèles hybrides et électriques d'aujourd'hui et de demain. Cette nouvelle édition entièrement mise à jour réunit une impressionnante iconographie dont de très belles photographies de studio et de nombreux schémas techniques ou documents rares issus des archives BMW. Une qualité éditoriale à la hauteur de l'excellence de la marque allemande.

Par Tony Lewin, Francis Dréer, Audrey Favre, Tom Purves
Chez Glénat

|

Auteur

Tony Lewin, Francis Dréer, Audrey Favre, Tom Purves

Editeur

Glénat

Genre

Marques et modèles automobiles

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur BMW par Tony Lewin, Francis Dréer, Audrey Favre, Tom Purves

Commenter ce livre

 

BMW

Tony Lewin, Francis Dréer trad. Audrey Favre

Paru le 24/09/2025

248 pages

Glénat

39,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344070314
9782344070314
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.