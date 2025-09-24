BMW fait partie des constructeurs les plus anciens et les plus respectés au monde Fondée en 1916, la marque a toujours privilégié l'innovation technique, consolidant ainsi sa réputation mondiale de luxe, performance et design. A l'origine, ce fut comme constructeur de moteurs d'aviation que BMW se mit en quête de matériaux sophistiqués et de techniques de production novatrices pour développer des propulseurs alliant poids minimal, puissance maximale, fiabilité totale. Cette recherche d'excellence sera la marque de fabrique de BMW tout au long de son histoire et assurera le succès de la marque bavaroise. Elle donnera naissance à des modèles légendaires comme la R32 flat twin, première moto de la marque sortie en 1923, le roadster 328 dessiné par Kurt Joachimson ou encore la Neue Klasse 1961, les prestigieuses séries grand tourisme M ou la toute nouvelle i4, première berline 100% électrique de BMW. Des créations de haute technologie qui auront toutes concouru à installer BMW au sommet de l'automobile haut de gamme. Auteur spécialiste de la marque bavaroise, Tony Lewin retrace ici toute l'histoire du constructeur, chronologiquement, depuis les premières productions jusqu'aux modèles hybrides et électriques d'aujourd'hui et de demain. Cette nouvelle édition entièrement mise à jour réunit une impressionnante iconographie dont de très belles photographies de studio et de nombreux schémas techniques ou documents rares issus des archives BMW. Une qualité éditoriale à la hauteur de l'excellence de la marque allemande.