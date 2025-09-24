Inscription
Petites histoires de cuisine

Soledad Bravi, Hervé Eparvier

Qui est la Suzette qui a donné son nom à une crêpe ? Pourquoi poser du pain à l'envers sur la table porte malheur ? L'inventeur du croque-monsieur était-il cannibale ? Quel plat tire son nom d'un peintre italien du xve siècle ? D'où viennent les oeufs en chocolat de Pâques ? Entre traditions oubliées et anecdotes croustillantes, Petites histoires de cuisine vous invite à un voyage gourmand où les plats, les mots et les traditions révèlent page après page leurs mystères et leurs origines insoupçonnées. Joyeusement illustré par Soledad Bravi, ce livre à picorer est un régal pour les curieux, les passionnés de gastronomie et les amoureux de bonnes histoires.

Paru le 24/09/2025

112 pages

15,00 €

9782344069851
