Qui est la Suzette qui a donné son nom à une crêpe ? Pourquoi poser du pain à l'envers sur la table porte malheur ? L'inventeur du croque-monsieur était-il cannibale ? Quel plat tire son nom d'un peintre italien du xve siècle ? D'où viennent les oeufs en chocolat de Pâques ? Entre traditions oubliées et anecdotes croustillantes, Petites histoires de cuisine vous invite à un voyage gourmand où les plats, les mots et les traditions révèlent page après page leurs mystères et leurs origines insoupçonnées. Joyeusement illustré par Soledad Bravi, ce livre à picorer est un régal pour les curieux, les passionnés de gastronomie et les amoureux de bonnes histoires.