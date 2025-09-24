Histoire de fantômes chez moi

Il faut savoir manier le sabre si l'on veut chasser le démon... Dans un Japon médiéval fantastique empreint de magie et de légendes, les Larmes sont les réceptacles de l'âme d'un Y ? kai qui vous soutient pendant un combat. Ce trésor inestimable est transmis dans les familles nobles de l'île d'Onogoro, à l'héritier mâle qui en assure la charge. Caleb Inari, enfant abandonné à la naissance, est l'un d'entre eux. Brillant enquêteur, insupportable crâneur, il voyage avec son serviteur Doglass, en quête de mystères à résoudre. Après avoir fait la connaissance de Béryle et de son jeune fils Tristan, le petit groupe nouvellement constitué fait route vers la province d'Oji. C'est là que se trouve le fief de Murami, père adoptif de Caleb. Jadis ce dernier fut un ministre influent de l'empereur et sans doute pourra-t-il leur apporter des réponses, concernant la secte mystérieuse de guerriers mutiques et de leur terrible maître, auxquels ils ont été confrontés. Pourtant, rien ne va se passer comme prévu à leur arrivée. La province est ravagée et Murami, est plongé dans un profond coma. Sa deuxième épouse, la mystérieuse Oiwa, dirige désormais le clan et n'est pas ravie de ces retrouvailles avec Caleb ! Elle le tient en effet pour responsable du désespoir de son époux, déclenché depuis qu'en fils indigne, il s'est enfui sans crier gare, avec la Larme de Yokai familiale en guise de butin. Vénérée par les femmes, Oiwa s'est attiré la haine des hommes, qui veulent la destituer. Caleb et ses amis vont ainsi se retrouver plongés au coeur d'une guerre fratricide, entre ours polaire, fantômes vengeurs et panthères vénères. Parviendront-ils à faire toute la lumière sur cette étrange affaire pour sauver Murami et la province d'Oji ? Entre combats de sabre débridés et enquête aux rebondissements inattendus, cette histoire ne laissera pas nos héros indemnes. Loïc Clément et Margo Renard imaginent les aventures d'un savoureux quatuor à travers cette série qui propose une enquête par tome. Avec ses dialogues drôles et mordants, ce second opus nous permet d'en apprendre davantage sur l'histoire de l'impertinent Caleb. Entre tradition et mystères, la saga continue d'aborder des thématiques très contemporaines.