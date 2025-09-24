Inscription
Des vies multiples

Vincent Farasse, Rosalie Stroesser

Jeanne entre en école de théâtre. Un groupe de jeunes de 18 à 24 ans tente d'apprendre cet art, avec tout ce qu'il implique d'engagement, de passion et de discipline. Avec la vie qui nous rattrape, galères d'argent, logement, jobs alimentaires, auditions... Cette période si particulière de la vie, de construction et d'enthousiasme. Cette période où les illusions vacillent, et qui est aussi celle où l'on peut éprouver le mieux la foi dans son art.

Chez Actes Sud Editions

Auteur

Vincent Farasse, Rosalie Stroesser

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Divers

Paru le 24/09/2025

240 pages

Actes Sud Editions

20,00 €

9782330211608
