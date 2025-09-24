Inscription
La chambre de l'écrivain

Marc Lainé

Metteur en scène quadragénaire, Martin décide de porter sur un plateau l'histoire de ses parents. Mais sa mère, Liliane, refuse que sa vie soit exposée et Paul, son père, vacille entre lucidité et confusion. Au fil des répétitions, la pièce se transforme en un territoire mouvant, entre passé et présent, où fiction et réalité se mêlent jusqu'à devenir indissociables. Après "Nos paysages mineurs" et "En finir avec leur histoire", Marc Lainé clôt sa trilogie avec un texte qui interroge la création, la mémoire, la transmission et l'héritage familial.

Par Marc Lainé
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Marc Lainé

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Théâtre - Pièces

La chambre de l'écrivain

Marc Lainé

Paru le 24/09/2025

88 pages

Actes Sud Editions

14,00 €

9782330209469
