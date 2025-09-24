La chambre de l'écrivain

Metteur en scène quadragénaire, Martin décide de porter sur un plateau l'histoire de ses parents. Mais sa mère, Liliane, refuse que sa vie soit exposée et Paul, son père, vacille entre lucidité et confusion. Au fil des répétitions, la pièce se transforme en un territoire mouvant, entre passé et présent, où fiction et réalité se mêlent jusqu'à devenir indissociables. Après "Nos paysages mineurs" et "En finir avec leur histoire", Marc Lainé clôt sa trilogie avec un texte qui interroge la création, la mémoire, la transmission et l'héritage familial.