Pour des petits moments créatifs et colorrés, où vous voulez et quand vous voulez ! Dans ce coffret : Une méthode d 'initiation à l'aquarelle pour débutantUn pinceau à réservoir d'eau pour peindre sur le vifUne palette transportable avec un anneau de maintien au dosPlusieurs zones pour faire ses mélanges de couleurs24 couleurs : Jaune citron, Jaune moyen, Gamboge, Cadmium Orange, Vermillon, Rouge brillant, Magenta, Violet, Bleu outremer, Bleu céruléen, Turquoise, Bleu de Phthalo, Bleu de Prusse, Vert de Phthalo, Vert Guignet, Vert de Hooker, Vert Sapin, Ocre Jaune, Sienne brûlé, Ombre brûlé, Brun Van Dyke, Gris de Payne, Noir de fumée, Blanc. Avec ce kit, vous serez en mesure de peindre partout : à la terrasse d 'un café, en balade ou en vacances.