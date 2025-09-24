Inscription
#Beaux livres

Initiation à l'aquarelle

A préciser, Dessain et Tolra

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pour des petits moments créatifs et colorrés, où vous voulez et quand vous voulez ! Dans ce coffret : Une méthode d 'initiation à l'aquarelle pour débutantUn pinceau à réservoir d'eau pour peindre sur le vifUne palette transportable avec un anneau de maintien au dosPlusieurs zones pour faire ses mélanges de couleurs24 couleurs : Jaune citron, Jaune moyen, Gamboge, Cadmium Orange, Vermillon, Rouge brillant, Magenta, Violet, Bleu outremer, Bleu céruléen, Turquoise, Bleu de Phthalo, Bleu de Prusse, Vert de Phthalo, Vert Guignet, Vert de Hooker, Vert Sapin, Ocre Jaune, Sienne brûlé, Ombre brûlé, Brun Van Dyke, Gris de Payne, Noir de fumée, Blanc. Avec ce kit, vous serez en mesure de peindre partout : à la terrasse d 'un café, en balade ou en vacances.

Par A préciser, Dessain et Tolra
Chez Dessain et Tolra

|

Auteur

A préciser, Dessain et Tolra

Editeur

Dessain et Tolra

Genre

Aquarelle

Initiation à l'aquarelle

A préciser, Dessain et Tolra

Paru le 24/09/2025

48 pages

Dessain et Tolra

22,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Scannez le code barre 9782295016843
9782295016843
© Notice établie par ORB
plus d'informations

