#Essais

La vertu dangereuse

Julia de Funès

ActuaLitté
Le monde de l'entreprise s'humanise, s'adoucit, s'assouplit... Et on ne peut que se réjouir de ces libertés nouvelles. Mais gare à "l'empire du bien" ! Lorsque la pensée positive infuse les esprits, que la bienveillance devient une injonction et le bien-être l'unique boussole, le risque est grand de sombrer dans une bien-pensance mortifère pour l'intelligence. Julia de Funès ausculte sans complaisance les symptômes de ce mal qui gangrène désormais nos entreprises et démontre combien cette volonté du bien, aussi généreuse soit-elle, peut dégénérer en démagogie ou en imposture. Le mieux n'est-il pas souvent l'ennemi du bien ? Salutaire pamphlet contre le politiquement correct et le prêt-à-penser, La vertu dangereuse est un appel à la résistance. Résistance au consensus mou, à la moraline simpliste et aux bons sentiments convenus.

Par Julia de Funès
Chez J'ai lu

|

Auteur

Julia de Funès

Editeur

J'ai lu

Genre

Autres

Retrouver tous les articles sur La vertu dangereuse par Julia de Funès

La vertu dangereuse

Julia de Funès

Paru le 24/09/2025

224 pages

J'ai lu

8,20 €

9782290423622
© Notice établie par ORB
plus d'informations

