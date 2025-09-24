Inscription
#Essais

Les 11 lois de la réussite

Anthony Robbins, Lara Van Dexeyl

Décidez aujourd'hui de changer votre vie... et créez l'avenir que vous méritez ! Dans cet ouvrage inspirant et pratique, Anthony Robbins, le coach le plus célèbre au monde, partage des techniques de transformation puissantes, issues de décennies de recherches sur le potentiel humain. Avec clarté et efficacité, il vous livre des outils essentiels pour reprogrammer votre mental, libérer votre force intérieure et obtenir des résultats spectaculaires jusqu'au plus grand des succès.

Par Anthony Robbins, Lara Van Dexeyl
Chez J'ai lu

|

Auteur

Anthony Robbins, Lara Van Dexeyl

Editeur

J'ai lu

Genre

PNL

ActuaLitté
