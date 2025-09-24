Une lumière dans la flamme

Maintenant que la vérité a éclaté concernant la mission de Sera, la confiance fragile que Nyktos lui portait est brisée. Seule et rejetée de tous, la jeune femme n'a plus rien à perdre. Déterminée à mettre fin à la Gangrène et au règne tyrannique de Kolis, le faux roi des dieux, elle n'hésite pas à mettre sa vie en danger pour mener à bien cette mission. Alors que Nyktos tente de trouver une solution qui lui permettrait de récupérer les braises de vie en Sera avant son Elévation - et par conséquent, sa mort -, les attaques se multiplient sur les Terres de l'Ombre, contrecarrant ses plans. Le temps presse désormais. Sera et Nyktos doivent à tout prix s'allier pour détruire leur ennemi commun et sauver les royaumes. Et ce, malgré la passion qui brûle toujours entre eux...
Par
Jennifer L. Armentrout, Paola Appelius, Camélia Claude Chez
J'ai lu
