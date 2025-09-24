Une lumière dans la flamme

Maintenant que la vérité a éclaté concernant la mission de Sera, la confiance fragile que Nyktos lui portait est brisée. Seule et rejetée de tous, la jeune femme n'a plus rien à perdre. Déterminée à mettre fin à la Gangrène et au règne tyrannique de Kolis, le faux roi des dieux, elle n'hésite pas à mettre sa vie en danger pour mener à bien cette mission. Alors que Nyktos tente de trouver une solution qui lui permettrait de récupérer les braises de vie en Sera avant son Elévation - et par conséquent, sa mort -, les attaques se multiplient sur les Terres de l'Ombre, contrecarrant ses plans. Le temps presse désormais. Sera et Nyktos doivent à tout prix s'allier pour détruire leur ennemi commun et sauver les royaumes. Et ce, malgré la passion qui brûle toujours entre eux...