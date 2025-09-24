Inscription
#Essais

Le jour où j'ai compris

ActuaLitté
Accusé, levez-vous ! Eh oui, né au milieu des années 1950, donc responsable, selon la génération de mes enfants, de tous les maux de la planète. Pourtant, je suis naturaliste, paléontologue et biologiste, j'ai passé des années à défendre la cause de l'environnement et de la biodiversité. En dépit de cela, je suis a priori coupable de ne pas avoir assez tôt accordé mes paroles et mes actes. Mais était-ce si simple ? Que savons-nous de ces périodes de consommation frénétique ? Et à quelle époque ai-je approché, senti, puis vraiment compris que nous étions dans l'irrévocabilité ? B. D. Dans ce texte éclairé, Bruno David nous raconte sa prise de conscience environnementale. De son enfance à ses études scientifiques, du rivage tragique d'une marée noire au rapport du GIEC, d'une discussion avec un climato-négationniste à un été irrespirable, il nous livre ses doutes, ses inquiétudes, et nous guide sur le chemin de la connaissance. Une passionnante introspection. La Croix l'hebdo. Un vibrant appel à réconcilier l'apprentissage des sciences et l'observation concrète du monde qui nous entoure. Le Pèlerin. Eclairant. Psychologies magazine.

LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Essais généraux

Paru le 24/09/2025

122 pages

LGF/Le Livre de Poche

7,70 €

ActuaLitté
9782253249290
