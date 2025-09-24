Inscription
#Album jeunesse

Sous le pommier en fleur

Henri Meunier, Olivier Latyk

ActuaLitté
Ou comment évoluer de l'ordre rigide à la spontanéité pure ! Ce récit dépeint avec finesse la transformation de Monsieur Bérard, un homme méticuleux et ordonné, confronté à l'arrivée inattendue dans sa vie d'un hippopotame nommé Arthur. Sa lutte contre le chaos et sa découverte de la légèreté par le prisme d'une amitié improbable emplie de moments tendres comme cocasses met en lumière l'importance de l'ouverture au changement, la joie des moments partagés et le pouvoir des émotions, finissant par briser la routine la plus inébranlable.

Henri Meunier, Olivier Latyk
Grasset & Fasquelle

|

Auteur

Henri Meunier, Olivier Latyk

Editeur

Grasset & Fasquelle

Genre

Autres éditeurs (F à J)

Sous le pommier en fleur

Henri Meunier, Olivier Latyk

Paru le 24/09/2025

48 pages

Grasset & Fasquelle

16,90 €

ActuaLitté
9782246839224
© Notice établie par ORB
