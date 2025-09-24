Sous le pommier en fleur

Ou comment évoluer de l'ordre rigide à la spontanéité pure ! Ce récit dépeint avec finesse la transformation de Monsieur Bérard, un homme méticuleux et ordonné, confronté à l'arrivée inattendue dans sa vie d'un hippopotame nommé Arthur. Sa lutte contre le chaos et sa découverte de la légèreté par le prisme d'une amitié improbable emplie de moments tendres comme cocasses met en lumière l'importance de l'ouverture au changement, la joie des moments partagés et le pouvoir des émotions, finissant par briser la routine la plus inébranlable.