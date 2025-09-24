Philosophie de la catastrophe

Le questionnement philosophique naît depuis Platon de l'embarras. Une pensée qui aujourd'hui ne se préoccuperait pas de la catastrophe en cours ne ferait que manifester son insignifiance. La nouveauté de l'événement déconcerte la philosophie qui doit réagir en proposant de mettre au jour les fondements de ses théories et les processus réels de l'Histoire. Une logique de soumission est à l'oeuvre dès la Grèce ancienne. L'auteur interroge les ressorts de la soumission totale à l'hégémonie du Capital. Dans le consentement à l'automatisation s'assouvit l'archaïque désir de retour à l'inanimé : la pulsion de mort.