Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Philosophie de la catastrophe

Jean Vioulac

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le questionnement philosophique naît depuis Platon de l'embarras. Une pensée qui aujourd'hui ne se préoccuperait pas de la catastrophe en cours ne ferait que manifester son insignifiance. La nouveauté de l'événement déconcerte la philosophie qui doit réagir en proposant de mettre au jour les fondements de ses théories et les processus réels de l'Histoire. Une logique de soumission est à l'oeuvre dès la Grèce ancienne. L'auteur interroge les ressorts de la soumission totale à l'hégémonie du Capital. Dans le consentement à l'automatisation s'assouvit l'archaïque désir de retour à l'inanimé : la pulsion de mort.

Par Jean Vioulac
Chez Presses Universitaires de France - PUF

|

Auteur

Jean Vioulac

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Notions

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Philosophie de la catastrophe par Jean Vioulac

Commenter ce livre

 

Philosophie de la catastrophe

Jean Vioulac

Paru le 24/09/2025

Presses Universitaires de France - PUF

29,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782130889588
9782130889588
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.