Depuis la découverte de la réduction transcendantale, la phénoménologie husserlienne n'a cessé d'élever une prétention apparemment exorbitante : celle de refondre l'ensemble de la métaphysique moderne, acculée à un subjectivisme absurde (empirisme) ou empêtrée dans une spéculation hors sol (rationalisme), en une métaphysique rigoureusement scientifique . En quel sens une telle prétention était-elle davantage qu'un voeu pieux ? A quel point le père de la phénoménologie s'était-il concrètement engagé sur la voie d'une telle " métaphysique phénoménologique " ? L'état des textes disponibles jusqu'ici ne permettait guère d'en juger. C'est cette situation que le présent ouvrage contribue à modifier. Profitant de l'immense travail de publication de la majeure partie des " manuscrits de recherche " de Husserl dans le cadre de l'édition originale des Husserliana , il entreprend en effet de reconstituer le vaste réseau des manuscrits expressément dédiés à la métaphysique. Le résultat est saisissant : il montre en effet que Husserl s'est efforcé de donner corps à un véritable " système " métaphysique sous la forme d'un idéalisme monadologique et téléologico-théologique . Cet ouvrage permet ainsi de resituer chacune des productions métaphysiques de Husserl au plus près de leurs enchaînements d'origine.