Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Métaphysique phénoménologique

Edmund Husserl

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis la découverte de la réduction transcendantale, la phénoménologie husserlienne n'a cessé d'élever une prétention apparemment exorbitante : celle de refondre l'ensemble de la métaphysique moderne, acculée à un subjectivisme absurde (empirisme) ou empêtrée dans une spéculation hors sol (rationalisme), en une métaphysique rigoureusement scientifique . En quel sens une telle prétention était-elle davantage qu'un voeu pieux ? A quel point le père de la phénoménologie s'était-il concrètement engagé sur la voie d'une telle " métaphysique phénoménologique " ? L'état des textes disponibles jusqu'ici ne permettait guère d'en juger. C'est cette situation que le présent ouvrage contribue à modifier. Profitant de l'immense travail de publication de la majeure partie des " manuscrits de recherche " de Husserl dans le cadre de l'édition originale des Husserliana , il entreprend en effet de reconstituer le vaste réseau des manuscrits expressément dédiés à la métaphysique. Le résultat est saisissant : il montre en effet que Husserl s'est efforcé de donner corps à un véritable " système " métaphysique sous la forme d'un idéalisme monadologique et téléologico-théologique . Cet ouvrage permet ainsi de resituer chacune des productions métaphysiques de Husserl au plus près de leurs enchaînements d'origine.

Par Edmund Husserl
Chez Presses Universitaires de France - PUF

|

Auteur

Edmund Husserl

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Husserl

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Métaphysique phénoménologique par Edmund Husserl

Commenter ce livre

 

Métaphysique phénoménologique

Edmund Husserl

Paru le 15/10/2025

Presses Universitaires de France - PUF

49,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782130850717
9782130850717
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.