Le Marketing digital

Grégory Bressolles

A l'ère de l'intelligence artificielle, du Web3 (NFT, blockchain, métavers, réalités augmentée et virtuelle), du social commerce et des expériences phygitales "sans couture" , le marketing digital connaît une profonde transformation. Les entreprises doivent repenser leur stratégie digitale pour capter l'attention des consommateurs connectés, transformer l'expérience client et créer de l'engagement durable, en combinant intelligemment l'analyse de la data, l'innovation et le storytelling. Illustré d'exemples récents et de chiffres clés, ce livre décrypte l'impact des technologies sur le comportement des consommateurs et sur les leviers du marketing mix : produit, prix, distribution et communication. Accessible et pédagogique, il fournit aux étudiants, professionnels et entrepreneurs les clés pour concevoir des stratégies digitales à la fois performantes et responsables dans un environnement en constante mutation. Grégory BRESSOLLES est docteur HDR en sciences de gestion, professeur de marketing et directeur du MS Marketing Digital & Data à KEDGE Business School. Spécialiste du marketing digital et de la distribution omnicanale, il étudie l'impact des technologies de l'information et de la communication sur le comportement des consommateurs et des entreprises.

Chez Dunod

Paru le 24/09/2025

132 pages

10,00 €

9782100882779
