#Essais

La construction de l'esprit humain

Michel Silvestre, Daniel J. Siegel

ActuaLitté
Dans cet ouvrage de référence - enfin traduit en français dans sa troisième édition, revue et enrichie - Daniel J. Siegel nous entraîne dans une exploration passionnante du développement de l'esprit au coeur du cerveau, du corps et des relations. En croisant les apports les plus récents des neurosciences, de la psychologie du développement, de la théorie de l'attachement et de la psychothérapie, il révèle comment notre cerveau est littéralement façonné par nos expériences relationnelles, tout au long de la vie. Plus encore, il nous montre que même lorsque les premières années sont marquées par des carences ou des traumatismes, la relation à soi et aux autres peut redevenir un puissant levier de croissance, de résilience et d'intégration. Ce livre propose une approche profondément novatrice : penser l'humain comme un tout vivant, interconnecté et en perpétuel devenir, une invitation à dépasser les cloisonnements entre l'organique, le psychologique et le social, pour envisager l'esprit comme un système dynamique à la croisée du corps, du cerveau et des interactions. "Nous devons savoir parler plusieurs langues pour aller de l'intrapsychique vers l'interactionnel, et vice versa. Espérons que dans nos formations universitaires et nos pratiques cliniques, nous allons enfin sortir du "ou l'un ou l'autre" pour aller vers "l'un et l'autre"". Michel Silvestre, extrait de la préface

Par Michel Silvestre, Daniel J. Siegel
Chez Dunod

|

Auteur

Michel Silvestre, Daniel J. Siegel

Editeur

Dunod

Genre

Cerveau et psychologie

La construction de l'esprit humain

Daniel J. Siegel

Paru le 24/09/2025

704 pages

Dunod

63,00 €

ActuaLitté
9782100871506
