#Essais

La France comme vous ne l'avez jamais vue

Lucas Destrem

ActuaLitté
Amateurs d'anecdotes insolites et de géographies improbables, ce livre est fait pour vous ! Saviez-vous par exemple qu'il existe une trentaine de Venise en France, qu'il y a des répliques de la tour Eiffel éparpillées un peu partout dans le monde, ou encore qu'il existe un label "France moche" ? Dans cet ouvrage étonnant, Lucas Destrem nous emmène loin des sentiers battus, à la découverte de la France des rivières souterraines, des ponts qui s'arrêtent à mi-chemin, des autoroutes interminables ou des noms imprononçables. Une carte après l'autre, c'est un tableau inattendu de l'Hexagone qui se dessine sous nos yeux : celui des lieux oubliés, des zones interdites ou des éternels seconds... Embarquez pour un tour de France curieux et surprenant !

Par Lucas Destrem
Chez Flammarion

|

Auteur

Lucas Destrem

Editeur

Flammarion

Genre

Atlas

La France comme vous ne l'avez jamais vue

Lucas Destrem

Paru le 24/09/2025

128 pages

Flammarion

19,90 €

ActuaLitté
9782080447586
© Notice établie par ORB
