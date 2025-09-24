La France comme vous ne l'avez jamais vue

Amateurs d'anecdotes insolites et de géographies improbables, ce livre est fait pour vous ! Saviez-vous par exemple qu'il existe une trentaine de Venise en France, qu'il y a des répliques de la tour Eiffel éparpillées un peu partout dans le monde, ou encore qu'il existe un label "France moche" ? Dans cet ouvrage étonnant, Lucas Destrem nous emmène loin des sentiers battus, à la découverte de la France des rivières souterraines, des ponts qui s'arrêtent à mi-chemin, des autoroutes interminables ou des noms imprononçables. Une carte après l'autre, c'est un tableau inattendu de l'Hexagone qui se dessine sous nos yeux : celui des lieux oubliés, des zones interdites ou des éternels seconds... Embarquez pour un tour de France curieux et surprenant !